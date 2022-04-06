شوارع السودان تستعد لاحتجاجات ضخمة

الوكيل الإخباري-احتشد الآلاف من السودانيين، يوم الأربعاء، في الشوارع والميادين العامة بأكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، لأجل المطالبة بالحكم المدني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.



وحرص المتظاهرون على الخروج إلى الشارع رغم ارتفاع كبير في الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية، لحظة انطلاق الاحتجاجات في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

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ومنذ مساء الثلاثاء؛ أغلقت السلطات معظم الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم؛ وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر سودانية إن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.



سكاي نيوز

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