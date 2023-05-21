الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران

احتفالية في البترا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

ايعاز من مدير الضمان الاجتماعي بشأن المتقاعدين

الأردن يحتضن مؤتمرا دوليا للأمن الدوائي في 5 حزيران القادم

الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

وفد سعودي يزور وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات

شكاوى من انقطاع دواء "جامسيت" في المراكز الصحية والمستشفيات

مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا

الأحد، 21-05-2023 09:42 ص

شولتس يوجه رسالة لروسيا بشأن أوكرانيا

6469b82d4c59b704844db8ae


الوكيل الإخباري - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في حديث نقلته صحيفة Berliner Zeitung، إن تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة واستخدام مقاتلات من طراز "إف –16 " سيكون رسالة لروسيا.

اضافة اعلان


وأضاف المستشار: "كل ما يرتبط بتدريب الطيارين، هو مشروع طويل الأجل. لم تقرر الولايات المتحدة بعد بشكل نهائي ما سيحدث في نهاية التدريب. لا يجوز لروسيا أن تأمل بأن الدعم المقدم لأوكرانيا سينخفض مع مرور الزمن وتطور النزاع: رسالتنا إلى روسيا باقية على حالها: على روسيا سحب قواتها".

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا، تساعد سلطات كييف بالدبابات والذخيرة و"كل قدرات الدفاع الجوي الممكنة".


في وقت سابق، كتبت بعض وسائل الإعلام أنه وفقا للخبراء، سيحتاج الطيارون الأوكرانيون إلى أربعة أشهر على الأقل لتعلم كيفية قيادة مقاتلات "إف –16".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6465fa194236046abc2e24cf

روسيا تكشف عن آليات ومعدات خاصة جديدة

6469cdfd42360418ee20027f

مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران

6469ceef42360419850d2f2b

وفاة نائب وزير روسي أثناء العودة من رحلة عمل في كوبا

6469b83d42360408f629c8bc

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا

240598

زيلينسكي يعترف بفقدان أرتيوموفسك

6469bcff4c59b76b6a77ccb7

الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

أخبار متعلقة
shutterstock_154802510-1

وسائل إعلام: الناتو يعمل على اقتراح حول تقديم مساعدة فورية لأوكرانيا

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

645631414c59b71c9e342cd2

مدفيديف: ألمانيا ستفقد قريبا قيادتها لأوروبا لفترة طويلة

_120670690_merkelmain

ميركل: قمت بكل ما يمكنني لمنع نشوب الصراع في أوكرانيا

image (31)

تحطم مسيّرة أوكرانية قرب موسكو

image (30)

واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز