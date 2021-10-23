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السبت، 23-10-2021 03:27 م

شويغو يحذر ألمانيا من عواقب تهديد روسيا بالنووي

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الوكيل الإخباري - أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن حلف الناتو يحشد قواته إلى حدود روسيا، محذرا من عواقب مثل هذه التحركات بالنسبة لأوروبا نفسها.

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جاء ذلك في معرض رد شويغو على تصريحات سابقة لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور التي دعت الناتو لضرورة ردع روسيا باستخدام "التهديد النووي".
وقال شويغو: "على خلفية دعوات لردع روسيا عسكريا، يقوم الناتو باستمرار بحشد قواته إلى حدودنا. يتعين على وزيرة الدفاع الألمانية أن تعرف جيدا كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا".


وشدد شويغو على أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إلا أن يكون شاملا، دون المساس بمصالح روسيا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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