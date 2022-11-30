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الأربعاء، 30-11-2022 09:19 ص

شيخة قطرية تسخر من الخسارة الثالثة لمنتخب بلادها وتقترح نوعا من العقاب

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الوكيل الإخباري- شنت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، هجوما لاذعا تضمن تغريدات ساخرة، وذلك بعد خسارة منتخب بلادها للمرة الثالثة ضمن مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

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وقالت الشيخة مريم في سلسلة تغريدات: "لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم! إلا منتخبنا.. راعيين الأوّله.. قولوا ما شاء الله.."

 

وتابعت قائلة: "مجموعتنا هولندا، السنغال، الإكوادو جميعهم يستحقون التأهل لأنهم قاتلوا... إلا منتخبنا المستريح استحق الخروج المبكر!!.. دورة صاعقة ربما تعيد الحسابات وتصلح ما أفسده الدلال!".

 

وأضافت: "كل شيء في هذه البطولة رائع تنظيميا، جماهيريا، تصحيح مفاهيم مغلوطة للغرب، محاربة الإسلاموفوبيا، المحافظة على هويتنا الإسلامية العربية رغم أنف الغرب المتغطرس، ما عدا منتخبنا الذي ظهر بصورة سيئة! قالوها في الأمثال الزين ما يكمل!".

 

وخرجت مستضيفة البطولة قطر من المسابقة بعد تعرضها للخسارة في مباراتين متتاليتين أمام كل من الإكوادور 0-2 والسنغال 1-3 على الترتيب، لتلحقهما خسارة في مباراتها الثالثة تواليا أمام المنتخب الهولندي 0-2 في مشاركتها الأولى في المونديال.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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