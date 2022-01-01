السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

34.4 مليار دينار اجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول الماضي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة التربية تحسم الجدل حول خصخصة التعليم في الاردن

الحكومة تقدم 454 ألف دينار للايتام والمحتاجين - تفاصيل

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

تفاصيل جديدة حول وفاة طبيبة شهيرة واصابة زوجها بعمان - صور

رصد 550 شائعة انتشرت خلال 2021 في المملكة

الامن العام : غرق طفلين داخل بركة زراعية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والمحاسنة والحلبي والعمرو

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي

السبت، 01-01-2022 03:11 م

صاعقة تضرب حقلا غازيا في ايران

7


الوكيل الإخباري-توقفت إحدى منصات الإنتاج عن العمل في أحد حقول الغاز الطبيعي في إيران، بعد تسرب في أحد أنابيب النقل في مياه الخليج العربي.

وأوضحت الشركة المشغّلة للحقول في بيان، السبت، "تم اكتشاف تسرّب الجمعة في خط النقل البحري (أسفل المياه) لمنصة الانتاج السادسة عشرة"، وفق "فرانس برس".

اضافة اعلان


وقالت إنه تم إغلاق مخارج المنصة بشكل فوري. لم تمت السيطرة على التسرب بشكل كامل"، وفق وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.


وأشار البيان الى أن المنصة "خارج الخدمة حاليا".


ويتضمن الحقل، الأكبر عالميا للغاز الطبيعي، وتتشاركه إيران مع قطر، 24 منصة في الجهة الإيرانية.

 

وأوضحت الشركة الإيرانية في بيانها أن "صاعقة تسببت باشتعال الغاز المتسرّب إلى سطح المياه على بعد 15 كلم من المنصة. وتمت السيطرة عليها فورا بعد وقف الانتاج".


وأشار مدير الانتاج في بارس الجنوبي علي رضا إبادي الى أن إصلاح خط النقل قد يستغرق وقتا لوجوده تحت الماء، وفق تصريحات للتلفزيون الرسمي السبت.
ولإيران ثاني أكبر احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9bc6a879-3679-4386-b4b2-0162b56a2451

تفتيش البضائع الأوروبية على الحدود البريطانية يدخل حيز التنفيذ

thumbs_b_c_e6897ab32107fb96ef71137644020eb4

العراق.. وفاة 5 مدنيين في انفجار لغم أرضي بالبصرة

1-1161354

الجيش الأوكراني: مقتل جندي في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا

67175412378a1a67bbcbbcc9bbe573f0

فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا

61cc2f0f4c59b7287f535afd

سوريا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات لخارج البلاد

1-1490497

مصر.. تعطيل الدراسة ب5 محافظات بسبب الطقس

أخبار متعلقة
9ipj-730x438

البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب

20191222120323545

زلزال بقوة 5 درجات جنوب ايران

61c96a024c59b70b7037b042

بريطانيا .. وزير الدولة يسمي 3 دول' معادية' لبلاده

61c81f1c4c59b702156c1f7e

إيران تفرض إجراءات صارمة على حدودها بسبب تفشي أوميكرون

fff

العشرات من أنصار فصائل مقربة من إيران يقتحمون مطار بغداد

6057b6a042360402ae5f8b49

تركيا .. ضبط كمية ضخمة من المخدرات على الحدود مع ايران