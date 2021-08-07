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السبت، 07-08-2021 08:21 ص

صاعقة رعدية تتسبب بمصرع 3 أشخاص في اليمن

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت مصادر إعلامية يمنية وسكان في اليمن إن صاعقة تسببت بوفاة 3 أشخاص وأصابت 3 آخرين في بلدة جحاف بمحافظة الضالع في جنوب البلاد يوم الجمعة.

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وأوضحت المصادر أن الصاعقة وقعت بمنطقة جبل ثماد خلال قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية، مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة حالتهم خطرة.


وتشهد معظم المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في أبريل ويستمر حتى أغسطس، أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحا شديدة تخلف أضرارا فادحة بالبنية التحتية والممتلكات خاصة في محافظات صنعاء، والضالع، وذمار، وإب، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وأبين، ولحج.


ولقي 21 فردا، منهم أطفال ونساء وسبع فتيات من أسرة واحدة، حتفهم غرقا في يوليو، بمحافظات شبوة والمهرة وأبين في جنوب وشرق البلاد إثر سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن.


وتحذر مراكز الأرصاد الجوية في البلاد من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المحافظات اليمنية بالجنوب والشمال.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين مساء الأربعاء إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص باليمن، وفقا للتقديرات الأولية، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ في وقت يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول البلاد في موجة ثالثة.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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