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الثلاثاء، 01-08-2023 12:49 م

صافرات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أظهرت سماع دوي صافرات الإنذار الجوي، اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء أوكرانيا.

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وبدأت صافرات الإنذار تسمع في الساعة 11:07 تقريبا من صباح اليوم الثلاثاء في مقاطعات بولتاوا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف. وبعد نصف ساعة بدأت صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء البلاد.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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