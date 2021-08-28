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السبت، 28-08-2021 02:21 م

صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة تدمر آخر قاعدة لـCIA في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان.

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ونقلت الصحيفة أمس الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التفجير الذي سمع دويه في مختلف أنحاء كابل دمر قاعدة "إيغل" المحصنة بشدة التي كانت آخر موقع لـCIA خارج مطار العاصمة الأفغانية.


وذكرت مصادر الصحيفة أن تدمير القاعدة جاء بهدف التأكد من أن البيانات والمعدات الموجودة فيها لن تقع في أيدي مسلحي حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في البلاد.


واتخذت هذه القاعدة التي تم إنشاؤها في مستهل الحرب مقرا لها في مصنع طوب سابق وتحولت من موقع صغير إلى مركز كبير استخدم لتدريب قوات مكافحة الإرهاب في أجهزة الاستخبارات الأفغانية.


وكانت القاعدة سرية جدا، وسُيّجت بجدار ارتفاعه ثلاثة أمتار بالإضافة إلى إنشاء عدة نقاط تفتيش في داخلها.


ويأتي ذلك مع اقتراب الموعد المتفق عليه بين الولايات المتحدة و"طالبان" لإنهاء عمليات الإجلاء من كابول وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بالكامل، أي 31 أغسطس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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