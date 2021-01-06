صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة " نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أبلغه، أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات عندما يصادق عليها الكونغرس.



ووفقا للمعطيات الرسمية، فاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن ترامب لا يعترف بذلك، وأعرب عن أمله بأن ينجح نائبه مايك بنس في مساعيه داخل الكونغرس بعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

اضافة اعلان



كما كتبت الصحيفة، خلال مأدبة غداء يوم الثلاثاء، قام بنس بإبلاغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه السلطة لتعليق إقرار نتائج التصويت.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





