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الأربعاء، 06-01-2021 08:38 ص

معطيات رسمية بفوز بايدن

صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة " نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أبلغه، أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات عندما يصادق عليها الكونغرس.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن ترامب لا يعترف بذلك، وأعرب عن أمله بأن ينجح نائبه مايك بنس في مساعيه داخل الكونغرس بعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

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كما كتبت الصحيفة، خلال مأدبة غداء يوم الثلاثاء، قام بنس بإبلاغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه السلطة لتعليق إقرار نتائج التصويت.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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