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الأحد، 21-04-2024 09:38 ص

صحيفة أمريكية تستبعد حدوث تغيرات جذرية في الوضع بأوكرانيا بعد المساعدات الجديدة

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الوكيل الإخباري - أعربت صحيفة وول ستريت جورنال عن اعتقادها بأن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، لن تؤدي إلى تغيير جذري في الوضع في جبهات القتال.

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يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

وقالت الصحيفة "بالنظر إلى الوضع الصعب في أوكرانيا في ساحة المعركة والنجاحات التي حققها الجيش الروسي في الأشهر الأخيرة.. من غير المرجح أن تغير المساعدة الأمريكية الجديدة، مصير كييف بشكل جذري".


وأشارت المقالة إلى أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في عدد العسكريين، وكذلك عدد القذائف وخاصة المدفعية.


ووفقا للصحيفة، في أفضل الأحوال، يمكن لحزمة المساعدات الأمريكية الجديدة أن تساعد أوكرانيا على ردع الهجمات الروسية و"الاحتفاظ بالأراضي" حتى يتمكن الحلفاء الأوروبيون من تقديم المزيد من المساعدات لنظام كييف في العام المقبل.

 

RT

 




 

 


 

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