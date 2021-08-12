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الخميس، 12-08-2021 08:18 ص

صحيفة أميركية : الولايات المتحدة قد تغلق سفارتها في كابل

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الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن هناك مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية إغلاق سفارة الولايات المتحدة في كابل على خلفية تقدم حركة "طالبان" الأفغانية.

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وأشارت 3 مصادر إلى أن إغلاق السفارة أحد الخيارات التي تجري دراستها في الوقت الحالي.


وقال أحد المصادر إن الولايات المتحدة قد تجلي العاملين في سفارتها مع نهاية الشهر الجاري، بينما قال مصدر آخر إن هناك مناقشة مستمرة بشأن ما هو عدد الدبلوماسيين الذي يجب أن يبقوا في كابل.


وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزارة "ستقوم بتقييم المخاطر بشكل يومي وستتخذ القرارات لصالح العاملين في سفارتنا بشأن الحفاظ على أمانهم".
ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية تتوقع سقوط كابل بأيدي حركة "طالبان" في غضون 90 يوما.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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