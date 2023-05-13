صحيفة: إغلاق المجال الجوي فوق روما خلال زيارة زيلينسكي

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن السلطات تعزز الإجراءات الأمنية عشية زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لروما، حيث سيغلق المجال الجوي فوق المدينة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مروحيات الشرطة ستراقب الأجواء، وسيتم تعزيز إجراءات التفتيش في محطات القطارات والمطارات وعلى ضفتي نهر التيبر.



وسيتم كذلك إغلاق وسط العاصمة الإيطالية.



ومن المتوقع أن يصل زيلينسكي إلى روما، صباح اليوم السبت، ومن المرجح أن تهبط طائرته في مطار تشيامبينو.



وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأنه سيكون في استقبال زيلينسكي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاياني، ثم سيتوجه زيلينسكي إلى قصر الرئاسة للقاء الرئيس سيرجيو ماتاريلا.



وحسب معلومات الوكالة، فإن زيلينسكي سيبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني توريدات الأسلحة.

RT