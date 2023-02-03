الجمعة 03-02-2023
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الجمعة، 03-02-2023 04:14 م

صحيفة: السعودية تستعد لاستيراد البيض

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الرياض" بوجود تحركات من قبل السلطات السعودية وتوجها لفتح أبواب استيراد بيض المائدة لفترة وبكميات محدودة.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة السعودية إن القرار يأتي لمواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل مبالغ فيه، واستجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق.

يذكر أن منتجي البيض في المملكة يحصلون على دعم في أسعار الأعلاف، وذلك للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في الأسواق وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية.

وتجري الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من الفحوصات المخبرية على المنتجات ذات الأصل الحيواني، لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

 




 

 


 

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