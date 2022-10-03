الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

تعميم من عويس يخص الطلبة المرشحين للقبول الجامعي

ولي العهد يزور الإعلامي غالب الحديدي - صور

الحكومة لـ الوكيل : مجلس الوزراء لم يبحث قرار تطبيق التوقيت

وزير النقل يؤكد فتح خط سياحي بين العقبة ونويبع

الاحتلال يهدم منزلا في مدينة الخليل

توجه بالتوسع في منح القروض من قبل مديرية الوقف النقدي

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة أريحا

مرحلة ثانية من قياس جاهزية القطاع العام في الأردن لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

مدير سي آي أي سابق يكشف: هكذا سترد أميركا إذا استخدم بوتين النووي

حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط المياه والكهرباء في البادية الوسطى

الإثنين، 03-10-2022 04:02 م

صحيفة: الصواريخ الروسية تتفوق على صواريخ الناتو

633acb864c59b71c0f55d6ae


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن روسيا تتفوق على الناتو في إنتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

اضافة اعلان

 

وأعلن إيغور ديلانوف، نائب مدير المرصد الفرنسي- الروسي في موسكو، وفقا للصحيفة، أن الأسلحة الروسية فعلا أكثر حداثة، وأن الولايات المتحدة متخلفة في إنتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. مشيرا إلى أن ترسانة روسيا النووية زودت بمقذوفات ذات قوة تدمير عالية".

وتشير الصحيفة، بالإضافة إلى ذلك، ، إلى أن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، هي روسية الأصل. وهذه الصواريخ يمكنها التحليق بسرعة عالية جدا تفوق سرعة الصوت بخمس مرات واكثر، وتتميز بالخفة في المناورة. وأن اختبارات صاروخ أفانغارد أظهرت أن هذه الصواريخ يمكنها إصابة الهدف من مسافة ستة آلاف كيلومتر.

وتقول الصحيفة، "في هذا المجال تتقدم روسيا بخطوة على خصومها في الناتو".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5920a62df143dcc8570b2e0861b6e276

مدير سي آي أي سابق يكشف: هكذا سترد أميركا إذا استخدم بوتين النووي

619211-1099338963

أوليغارشي روسي سابق: خطورة تهديد بوتين ليست خدعة

قرد3

فيتنام..تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة

9

بعد التعبئة الإلزامية ..آلاف الجنود الروس يعودون لمنازلهم

633a97c04c59b77b3e23778c

القوات الخاصة للحرس الروسي تدمر وحدات أوكرانية

1664784572760

السفير العُماني: زيارة الملك للسلطنة تفتح آفاقا جديدة لمستقبل أفضل

أخبار متعلقة
6315f6d8423604338d738cb3

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن ثلاث سفن حربية جديدة