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الإثنين، 12-10-2020 07:41 ص

اعتراف صريح بتوجيه اتهامات باطلة

صحيفة العرب اللندنية تعتذر لرئيس النواب التونسي

غنوشي
راشد الغنوشي


الوكيل الإخباري - اعترفت صحيفة "العرب" اللندنية بتوجيه اتهامات باطلة ضد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي.

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وقبلت الصحيفة في مقال لها أمس نشر الحكم القضائي على موقعها وفي صفحاتها وتوفير رابط للحكم القضائي الصادر ضدها إثر قضية سبق أن رفعها الغنوشي ضدها.
 
كما قبلت أيضا الاقرار بالتعويض للمتضرر وذلك في علاقة بمقال نشرته الصحيفة في 5 جويلية 2019 بعنوان "النهضة في بلاد العنب والزيتون".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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