الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

صحيفة عبرية: الإسرائيليون لا ينامون.. الطلب على الأدوية النفسية يرتفع 30%

شاهد بالفيديو - كتائب القسام تقصف تل أبيب

الاحتلال يلقي منشورات بائسة للتأثير على الغزيين -صورة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الاتصالات والإنترنت تعود تدريجيا إلى غزة

التربية الفلسطينية: 2000 طالب و70 من الكادر التعليمي استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان

السماح بإدخال الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح

اللجان النيابية تنتخب رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها - أسماء

حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف

عاجل

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

الأحد، 29-10-2023 10:12 ص

صحيفة: جونسون من "سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد

653dfaa44c59b75630539a2f


الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون "سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد.

وقالت الصحيفة: "يعارض جونسون مواصلة تمويل كييف، ويمكن لمجلس النواب الذي يستحوذ عليه الجمهوريون التخلي عن تنفيذ مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل على حد سواء".

اضافة اعلان


وأضافت أن الدعم العسكري من جانب الغرب يعد حاليا شريانا للحياة بالنسبة لأوكرانيا.


وتابعت: إذا أوقفت الولايات المتحدة مساعدة كييف فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملء الفراغ، حتى وإن كان يريد فعل ذلك. تعاني الاقتصادات في جميع دول أوروبا بما فيها ألمانيا من مشاكل كبيرة في السنوات الأخيرة".


وأشارت إلى أن العقوبات ضد روسيا لا تؤدي إلا لنتائج عكسية حيث أن اقتصادها تجاوز اقتصاد ألمانيا.


وخلصت الصحيفة: "إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية، سيكون وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد".


ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى تقسيم الـ105 مليارات دولار التي طلبتها الإدارة الأمريكية بين إسرائيل وأوكرانيا، مطالبا بأن يقدم البيت الأبيض تقريرا عن الأموال التي أنفقت على كييف.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-10-29_08-16-37_876231

الكويت تدعو رعاياها في لبنان للعودة الطوعية

image (9)

وفاة و36 مصاباً في انفجار بمركز للمؤتمرات بولاية هندية

1

روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة اوكرانية

653dfcfe4c59b74e015dba92

حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تدخل المتوسط

1

سبب حادث السير المروّع الذي أودى بحياة 32 شخصا في مصر

653e0575423604652238242d

بوتين يهنئ أردوغان بمئوية قيام الجمهورية التركية

أخبار متعلقة
652cbe7a4c59b77a9002e5ba

"الغارديان" تحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

65181b5a4c59b770a25ecd55

برلمانية ألمانية تبيح لكييف استهداف روسيا بصواريخ ""تاوروس" المجنحة

6518076b4c59b75d3511bf82

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين

6517dea14236041be2427d66

الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

6517d34f42360419667e7d0c

أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه

6517befc42360418377228a0

مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي