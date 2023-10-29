صحيفة: جونسون من "سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد

الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون "سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد.



وقالت الصحيفة: "يعارض جونسون مواصلة تمويل كييف، ويمكن لمجلس النواب الذي يستحوذ عليه الجمهوريون التخلي عن تنفيذ مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل على حد سواء".

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وأضافت أن الدعم العسكري من جانب الغرب يعد حاليا شريانا للحياة بالنسبة لأوكرانيا.



وتابعت: إذا أوقفت الولايات المتحدة مساعدة كييف فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملء الفراغ، حتى وإن كان يريد فعل ذلك. تعاني الاقتصادات في جميع دول أوروبا بما فيها ألمانيا من مشاكل كبيرة في السنوات الأخيرة".



وأشارت إلى أن العقوبات ضد روسيا لا تؤدي إلا لنتائج عكسية حيث أن اقتصادها تجاوز اقتصاد ألمانيا.



وخلصت الصحيفة: "إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية، سيكون وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد".



ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى تقسيم الـ105 مليارات دولار التي طلبتها الإدارة الأمريكية بين إسرائيل وأوكرانيا، مطالبا بأن يقدم البيت الأبيض تقريرا عن الأموال التي أنفقت على كييف.

RT