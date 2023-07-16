الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 02:07 م

صحيفة: زيلينسكي أعاق الغرب وقدم "مساعدة غير متوقعة" لروسيا

64b3cd9a4c59b748b05c4279


الوكيل الإخباري- كتب الصحفي دانييل ويليامز في مقالة لموقع "آسيا تايمز"، أن فلاديمير زيلينسكي أعاق الغرب ومنعه من تنفيذ خطة تجاه روسيا في قمة الناتو في فيلنيوس.

وقالت المقالة: "أحبط زيلينسكي سيناريو للناتو كان يهدف لإظهار وجود تعاضد حازم بين الغرب وسلطات كييف ضد روسيا".

اضافة اعلان

 

وأشارت المقالة إلى أن قادة دول الحلف العسكري، تفاجأوا جدا بشكاوى زيلينسكي التي أظهرت وجود الانقسام في الناتو.

وأضافت المقالة: "كما أنشأ الناتو مجموعة تسمى مجلس الناتو أوكرانيا لتنسيق التعاون. لكن قلة من الناس صدقوا المسرحية حول الوحدة في الحلف، لأن الحديث عنها كان فارغا.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
245154

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

64b3ef22423604071d5f814a

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

image - 2023-07-16T163246.862

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن قره باغ

64b3ecb14236040aef4cd2d0 (1)

أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية

64b3e87e4c59b744c47399be

كوسوفو تعلن استلامها مسيرات "بيرقدار" الجوية التركية

233948

خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا

أخبار متعلقة
64a907314c59b71e6d2770c7

نائب في الدوما: زيلينسكي سيتوسل في قمة الناتو من أجل الأسلحة

64a3c7204c59b71a8a16068a

لندن تتحدث عن موعد ضم أوكرانيا إلى الناتو

649931ba4c59b744331b6b8c

كييف: نصف "الناتو" مستعدون لضم أوكرانيا

طائرات إف 16 333

ألمانيا تخيّب آمال أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"

6497bc8a4236040be777f7de

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيّا

9

انفجارات في الجزء الأوكراني من مدينة زابوروجيه