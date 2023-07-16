صحيفة: زيلينسكي أعاق الغرب وقدم "مساعدة غير متوقعة" لروسيا

الوكيل الإخباري- كتب الصحفي دانييل ويليامز في مقالة لموقع "آسيا تايمز"، أن فلاديمير زيلينسكي أعاق الغرب ومنعه من تنفيذ خطة تجاه روسيا في قمة الناتو في فيلنيوس.



وقالت المقالة: "أحبط زيلينسكي سيناريو للناتو كان يهدف لإظهار وجود تعاضد حازم بين الغرب وسلطات كييف ضد روسيا".

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وأشارت المقالة إلى أن قادة دول الحلف العسكري، تفاجأوا جدا بشكاوى زيلينسكي التي أظهرت وجود الانقسام في الناتو.



وأضافت المقالة: "كما أنشأ الناتو مجموعة تسمى مجلس الناتو أوكرانيا لتنسيق التعاون. لكن قلة من الناس صدقوا المسرحية حول الوحدة في الحلف، لأن الحديث عنها كان فارغا.

روسيا اليوم