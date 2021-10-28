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الخميس، 28-10-2021 11:02 ص

صحيفة سعودية: اتجاه لإغلاق قنوات إم بي سي في لبنان بسبب تصريحات قرداحي

ام بي سي


الوكيل الإخباري-كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن توجه إدارة مجموعة mbc لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، استنكر كلام قرداحي معتبرا أنه "اتهامات مغرضة" بحق السعودية والإمارات.

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وأضاف أن "المواقف الصادرة عن قرداحي مستغربة جدا وغير مقبولة بتاتا، وهي لا تعبر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".


وأثارت تصريحات قرداحي عاصفة انتقادات واسعة من دول الخليج، وعدة دول ومنظمات دولية.


وسارع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى احتواء تصريحات قرداحي، معبرا عن رفضه لها.

 

صدى البلد

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