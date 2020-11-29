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الأحد، 29-11-2020 07:13 ص

المعركة القضائية مستمرة

صدمة جديدة لترامب في بنسلفانيا

ت
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أعلنت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء السبت، رفض قضية طُالب فيها، الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.

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وفي السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على المزيد من الأصوات.

وأكدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا أنه "حتى لو سحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية".


ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر. ومن المقرر أن تصدق الولاية على نتيجتها الرئاسية، الثلاثاء.


وبدورها، انضمت جورجيا بشكل رسمي لقائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، فقد تم الإعلان عن بايدن منتصرا فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات.

 

ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لا تمضي وفقا لمخططات فريقه، فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوى القضائية.


ورغم إعلان بايدن فائزا بولاية أريزونا، يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا.


أما في ولاية ميشيغن، التي كان يعول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها.
وفي نيفادا كذلك، رفضت قاضية طلبا قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية.
وأصبحت بوادر الإخفاق واضحة، بحسب مراقبين، بعد خسارة ترامب أكثر من 33 دعوى للطعن من أصل 40.

المصدر : سكاي نيوز

 

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