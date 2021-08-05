صفقة سلاح أمريكية لتايوان قد تثير غضب بكين

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس عن صفقة أسلحة مقترحة إلى تايوان بقيمة 750 مليون دولار، وهذه الصفقة يمكن أن تزيد من تأجيج التوتر مع بكين.

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وذكرت الشبكة، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية ومصدرين بالكونغرس وإخطار من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أن إدارة بايدن أعطت إشعارا بشأن الصفقة المحتملة، يوم أمس الأربعاء.



وأوضحت أن الصفقة التي تتضمن 40 من أنظمة "الهاوتزر" ذاتية الدفع "M109A6" ومعدات ذات صلة، يرجح أن تزيد من تأجيج التوترات بين واشنطن وبكين.



وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إذا تم الانتهاء من هذا البيع المقترح، فسوف يسهم في تحديث أسطول هاوتزر التايواني، وتعزيز قدرات الدفاع لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".



من جانبه، قال مصدر بالكونغرس إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبرت مينينديز، وافق بالفعل على البيع كجزء من عملية المراجعة غير الرسمية، وهي ممارسة شائعة تحصل فيها لجنتا العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ على تنبيه بشأن المبيعات المخطط لها.



وقال المصدر إن مينينديز يرى في الصفقة أنها "التزام بالوقوف إلى جانب حليفتنا تايوان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



المصدر: روسيا اليوم