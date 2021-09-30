الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 07:38 م

صندوق النقد الدولي: الإمارات على طريق التعافي التدريجي

امارات ٢


الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي إن الإمارات تسير على طريق التعافي الاقتصادي التدريجي وإن الفضل في ذلك يعود جزئيا إلى استجابتها القوية لأزمة جائحة كورونا وعودة العمل في قطاع السياحة.

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وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الخميس: "من المتوقع أن نشهد تعافيا تدريجيا في 2021 بدعم من استجابة الإمارات المبكرة والقوية للأزمة الصحية واستمرار سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة والتعافي في السياحة والأنشطة المحلية المتعلقة بتأجيل إكسبو 2020 والمقرر أن يبدأ في أكتوبر".


لكن الصندوق أشار إلى أن "الغموض المحيط بالتعافي لا يزال قائما عالميا كما في الإمارات والتوازن العام للمخاطر يميل نحو الاتجاه النزولي وتعد عودة الجائحة مصدرا أساسيا للمخاطر التي تلقي بظلالها على التوقعات".


وعانى اقتصاد الإمارات، ثاني أكبر اقتصادات الخليج، من ركود عميق في العام الماضي مع تضرر قطاعات أساسية من القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 مثل التجارة والسياحة كما تسبب انخفاض قياسي في أسعار النفط في تضرر عائداتها.


وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في الإمارات شهد انكماشا نسبته 6.1 بالمئة في 2020 لكنه قال إن التعافي بدأ في اكتساب زخم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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