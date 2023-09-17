صواعق رعدية تودي بحياة 7 أشخاص في اليمن

الوكيل الاخباري - لقي 7 أشخاص مصرعهم، أمس السبت، جراء صواعق رعدية وسيول غرب اليمن، تسببت في جرف عشرات المنازل، بحسب ما أفادت مصادر طبية يمنية.

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وقال الطبيب حمزة سعيد، الذي يعمل في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر: "لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب 3 بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي اللحية والزهرة".



ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن مصادر "وفاة أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن اليمني محمد علي حداد، في دير السليماني بمديرية اللحية".



وأشارت كذلك إلى "وفاة اليمني محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضاً إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة، وتم إسعافهم للمستشفى".



وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول.

سكاي نيوز