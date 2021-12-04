السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 10:28 ص

صور استخباراتية تظهر حشود روسيا العسكرية قرب أوكرانيا

f062a59e-00a8-4862-aeef-f061566bbae1
مناورات للجيش الأوكراني على حدود روسيا


الوكيل الاخباري - وجدت الاستخبارات الأميركية أن الكرملين يخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي، وفقاً لما أكده مسؤولون أميركيون ووثيقة استخباراتية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

اضافة اعلان


ويثير التصعيد العسكري الروسي مخاوف من تجدد الحرب على الأراضي الأوروبية، ويأتي قبل اجتماع افتراضي مقرر الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقال مسؤول في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخطط الروسية تتضمن شن هجوم عسكري على أوكرانيا في مطلع العام 2022 مع حجم قوات يبلغ ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي خلال المناورات الروسية قرب الحدود الأوكرانية".


وتشمل الخطط نقلاً مكثفاً لـ100 كتيبة تكتيكية، يقّدر عدد أفرادها بـ175 ألف جندي، بالإضافة للمدرعات والمدفعية والمعدات إلى الحدود الأوكرانية.


وتظهر وثيقة الاستخبارات الأميركية غير السرية، والتي تتضمن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، القوات الروسية وهي تتجمع في أربعة مواقع.


وفي الوقت الراهن، تنتشر 50 مجموعة تكتيكية روسية في المنطقة، إلى جانب دبابات ومدفعية "وصلت حديثاً" إليها، وفقاً للوثيقة.



وفي حين أن التقييمات الأوكرانية قد ذكرت أن روسيا لديها ما يقرب من 95 ألف جندي بالقرب من الحدود بين البلدين، فإن الخريطة الأميركية تقدر العدد بـ70 ألف جندي، لكنها تتوقع حشد ما يصل إلى 175 ألفا مستقبلاً.


واعتبرت الوثيقة أن "الحركة الواسعة للمجموعات التكتيكية" الروسية من وإلى الحدود الأوكرانية تهدف "لإخفاء النوايا ولخلق حالة من عدم اليقين" لدى أوكرانيا والغرب.


وقال المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" إن "التحليل الأميركي لخطط روسيا يستند جزئياً إلى صور الأقمار الصناعية التي تظهر وحدات وصلت حديثاً إلى مواقع مختلفة على طول الحدود الأوكرانية خلال الشهر الماضي".


وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان الرئيس بوتين اتخذ قرار الغزو، لكن نحن نعلم أنه يبني القدرة للقيام بهذا الأمر في وقت قصير إذا ما قرر ذلك"، وحذّر قائلاً: "يجب أن نستعد لجميع الطوارئ".

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
برهم

الرئيس العراقي: مواجهة الارهاب من مهمة العراقيين

61ab3f8b4236041d8b0b535a

باريس .. فتح تحقيق جنائي بعد تسريب أسرار دفاعية حول مساعدة لمصر

15e66952-e4cd-4c96-9cb2-b66f66c26d0f

اليوم السبت آخر كسوف كلي للشمس لهذا العام.. سيتكرر في 2039

70C235FA-21DD-41EE-8078-DD851F0E95F8-scaled

المغرب .. حظر جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية لمنع انتشار كورونا

FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

أخبار متعلقة
1

الولايات المتحدة تتعهد بحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي محتمل

1035297512_0_559_2238_1966_1920x0_80_0_0_22bd2d69c3622e1071fd6ffbc00205bc

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

w

السعودية تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الأربعاء المقبل

d

مقتل جندي أوكراني بنيران انفصاليين موالين لروسيا

6187d97c4c59b7626d212e54

اتفاق روسي بحريني على زيارة مشتركة للسجون

6187be464c59b75fc55462a9

روسيا تسلم مساعدات إنسانية كبيرة لأفغانستان في نوفمبر