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السبت، 19-12-2020 12:41 م

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتياله

صور سليماني في البرلمان العراقي

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قاسم سليماني


الوكيل الإخباري - علق مجلس النواب العراقي، صور قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني داخل إحدى قاعاته الكبيرة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في الثالث من يناير.

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وعُلقت صور سليماني إلى جانب صور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس الذي اغتيل معه أيضا بقصف أمريكي خلال خروجهما من مطار بغداد الدولي.


ويبدو بحسب ما ظهر في مقطع فيديو، أن هناك استعدادات لإحياء هذه المناسبة داخل قبة البرلمان العراقي، وهو ما أثار لغطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب تعليق صور الجنرال الإيراني.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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