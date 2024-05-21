صور - غرقى وناجين بحادث مروع في نهر النيل

الوكيل الإخباري- سقطت صباح اليوم الثلاثاء حافلة محملة بعدد من الفتيات في نهر النيل.

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وكشفت التحريات الأولية أن جميع ركاب الحافلة من محافظة المنوفية بمركز أشمون، من بينهم 10 فتيات من قرية سنتريس و12 آخريات من قرية القناطرين من المنوفية، وكانوا في طريقهم للعمل داخل مزرعة.

وتعرضت بعض الفتيات للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.



وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتعمل قوات الأمن للقبض على سائق الحافلة التي سقطت في مياه النيل، ليتم التحقيق معه حول الواقعة بعد هروبه ولكشف ملابسات الحادث بالكامل







اليوم السابع