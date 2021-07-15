الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:27 م

صيدليات لبنان تعلن التوقف عن العمل اعتبارا من الجمعة

pharmacie


الوكيل الإخباري - أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة إلى حين إقرار وزارة الصحة اللبنانية لجداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات.

وقال التجمع في بيان: "بعد الاستباحة اليومية التي تتعرض لها الصيدليات وتهديد الصيدلي بحياته وممتلكاته نتيجة لعدم توفر الأدوية في الصيدليات على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية والقوى الأمنية في لبنان، وبعدما حدد وزير الصحة أكثر من موعد لإصدار اللوائح التي تبين الأدوية المدعومة والاخرى التي سيرفع عنها الدعم إلا إنه وللأسف لم يتم الإيفاء بأي من تلك الوعود وبقيت حبرا على ورق وبقيت الصيدليات بمواجهة الناس خالية من الآدوية نتيجة لتمنع المستوردين والمستودعات عن التسليم قبل صدور اللوائح".

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وأضاف: "على الرغم من مطالباتنا المتكررة لوزير بضرورة الإسراع بترشيد الدعم وفق لوائح واضحة ليتم تأمين حاجة الأشخاص من الأدوية إلا إن الجواب كان دوما هو بوضع الخطوط الحمراء على الدعم دون الالتفات إلى أن المرضى لم يعودوا يجدوا علاجاتهم بعد أن أصبحت الصيدليات شبه خاوية منها".


وزاد " أنه في خضم كل ذلك يرى التجمع أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل "لخدمة المرضى ونجد أنفسنا مرغمين على التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم الجمعة 2021/7/16 الى حين اقرار وزارة الصحة لجداول ومؤشر الاسعار وتأمين الحماية للصيدليات لنتمكن من الاستمرار برسالتنا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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