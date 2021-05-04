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الثلاثاء، 04-05-2021 12:48 م

ضبط أسطوانات أكسجين مفخخة شمالي العراق

عراق


الوكيل الإخباري - تمكنت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، من العثور على أسطوانات أكسجين مفخخة جنوبي مدينة الموصل، شمالي العراق.

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وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى تتمكن من تنفيذ واجب بحث وتطهير المنطقة جنوبي مدينة الموصل، حيث عثرت على كمية من اسطوانات الأكسجين المفخخة، تم تفجيرها موقعيا من مفارز المعالجة التابعة للفرقة".


وأضاف رسول "تمكنت قوة مشتركة من قيادة العمليات المشتركة/ كركوك من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في قضاء داقوق، كما جرت عملية تفتيش في منطقة وادي الكور وتم العثور على وكرين بداخلهما مواد مختلفة، تم تدميرها".


وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.


وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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