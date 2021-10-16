السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 12:23 م

ضبط أكبر شحنة هيروين في أستراليا

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الوكيل الإخباري- ضبطت الشرطة الأسترالية اليوم السبت، أكبر شحنة هيروين تم اكتشافها في البلاد حتى الآن، تقدر قيمتها بنحو 140 مليون دولار أسترالي (104 ملايين دولار أميركي)، واعتقلت مواطناً ماليزياً بتهمة جلب هذه المخدرات.

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ونقلت وكالة الانباء الاسترالية، بيانا للشرطة، قالت فيه "إنه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلوجراماً في حاوية شحن بحري من بلاط السيراميك أُرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن".


ووجهت الشرطة للمواطن الماليزي تهمة جلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للرقابة على الحدود، وقالت إن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.

 

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