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الأحد، 04-04-2021 10:39 ص

ضبط عصابة الزوارق بين المغرب وإسبانيا

حشيش


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات الأمن الإسبانية أنها ألقت القبض على 100 شخص، قالت إنهم يعملون على نقل الحشيش والماريغوانا من المغرب إلى إسبانيا في زوارق سريعة.

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وحسب تقارير صحفية، فإن العصابة "اعتادت على ملء الزوارق بالمخدرات، والتوغل من البحر الأبيض إلى نهر الوادي الكبير" ثاني أطول نهر في إسبانيا.


وقالت قوات الأمن الإسبانية إنه "خلال سلسلة من المداهمات، صادرنا أكثر من 5 أطنان من الحشيش و230 كيلوغراما من الماريغوانا".


كما صادر القوات بعض الأسلحة، إضافة إلى 5 سيارات من بينها شاحنتان، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.


وأكدت مصادر أمنية أن المعتقلين سيواجهون محاكمة في موعد يتم الترتيب له.


وكان من بين المقبوض عليهم، مهربون ومشرفون على صلاحية الزوارق، التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود في رحلاتها لنقل الممنوعات.


لكن الشرطة الإسبانية تعتقد أن أعضاء آخرين من العصابة نجحوا في تهريب المخدرات داخل شحنات فاكهة، نقلت من جنوب إسبانيا باتجاه فرنسا ومنها إلى أنحاء أوروبا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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