الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الإثنين، 07-06-2021 11:21 ص

ضبط عصابة للإتجار بالبشر والعملة المزيفة في بغداد

1043141963_0_0_3000_1624_1000x541_80_0_0_2baafa5216c3f7a20d57e8ddc23326a1


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط عصابة للإتجار بالبشر وبحوزتها 100 ألف دولار مزيف في بغداد.

اضافة اعلان

جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الشؤون الشرطية التابعة للوزارة، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وقال البيان إن قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم الإتجار بالبشر، نجحت في توقيف 3 متهمين بممارسة الإتجار في البشر وبيع العملة المزيفة.


وأوضح البيان، أن عملية التوقيف جاءت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تمارس "بيع الفتيات القاصرات إلى (كردستان)".


وبحسب البيان فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهمين، وإثر التحري وتجميع المعلومات اتضح تورط العصابة في تجارة العملة المزيفة من فئة 50 دولارا وترويجها في الأسواق العراقية.


وأوضح بيان الوكالة أنه جرى نصب كمين محكم وإلقاء القبض على المتهمين، مشيرا إلى أنه تم ضبط مبلغ مالي قيمته 100 ألف دولار مزيف بحوزة العصابة.


وذكر البيان أن قاضي التحقيق أصدرا أمرا بتوقيفهم وفق قانون البنك المركزي العراقي بعد تدوين اعترافهم الابتدائي بارتكاب الجريمة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
162306945757332400

أول تصريح لغويتا بعد تعيينه رئيسا لمالي

2021-06-07T110744Z_1970888990_RC2NVN9YUZR1_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-CONFLICT

خسائر صادمة في صفوف القوات الأفغانية بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية

59b4f6fad437508f378b4567

مصر.. القبض على رجل أعمال فار من العدالة

60be14c64c59b7333663c101

نتائج الانتخابات الأولية تخيب أمل رئيس المكسيك

resize

الاتحاد العالمي للفلك يتوقع موعد اول ايام عيد الأضحى

60bdf2224236041ae865f0f9

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم

أخبار متعلقة
60bcb6294236043ca71d8c7e

اتفاق ثنائي بين بغداد وموسكو

161891379923903700

وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد غدا

thumbs_m_c_53d59bfa4c4d30c0dfa174e2fdc2997c

اغتيال ناشط مدني في بغداد