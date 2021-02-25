ضحايا بانفجار شمالي سوريا - شاهد

الوكيل الإخباري - لقي 3 مدنيين على الأقل حتفهم ، وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



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وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر سورية ، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت اليوم الخميس، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مصرع 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

المصدر : روسيا اليوم

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