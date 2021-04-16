الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع حكومي الاحد القادم لبحث ملف قطاع الدواجن في المملكة

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:41

الارصاد : درجات حرارة قياسية اليوم في المملكة

الاردنيون يحتفلون بـ اليوم الوطني للعلم

دودين لـ الوكيل : سنعمل على اعادة فتح القطاعات الاقتصادية ولكن بحذر

وزير الاوقاف يوضح حول عودة صلاة الجمعة وصلاة التراويح

ايعاز وتوجيهات عاجلة من رئيس الوزراء _ وثيقة

المفرق.. نقل البسطات إلى شارعين بالوسط التجاري بعد إغلاقهما

بريطانيا تستدعي سفير موسكو

قرارات حكومية لعودة الحياة الى طبيعتها في العقبة

الجمعة، 16-04-2021 10:32 ص

ضحايا في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية

161854973807070700


الوكيل الاخباري - سقط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

اضافة اعلان

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن بيان لشرطة الولاية، أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي للمدينة.

 

وقالت الشرطة في بيانها إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص لكنه لم يتم التأكد من العدد الحقيقي للضحايا.


في نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقتل 10 أشخاص في 22 مارس/ آذار، في إطلاق نار في محل بقالة بولاية كولورادو.


وذكرت قناة "ndtv" المحلية، أن ما يقرب من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة يموتون كل عام في حوادث إطلاق النار، وأوضحت أن أكثر من نصف الحالات كانت هجمات انتحارية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1535810750954

الصين: دخول قانون الأمن الحيوي حيز التنفيذ

mmnQnkz7DW2A

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بغداد وأربيل

News-P-585181-637534877240627459

نقابة صانعي الخبز في لبنان تكشف عن قرار جديد

1048679423_0_0_3235_1751_1000x541_80_0_0_2a1b0f25e3edaf9208aa226c84a37b9e

هفوات كلامية جديدة للرئيس الأمريكي بايدن تطال روسيا وبوتين

1017042703_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_ea64e159c911da6975640630f42a72a7

تركيا تحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات

120212411652320

بايدن يعلن حالة طوارئ بسبب روسيا

أخبار متعلقة
1017042703_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_ea64e159c911da6975640630f42a72a7

تركيا تحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات

seco-9999x9999-c

هزة أرضية صباح اليوم في الجزائر

1048515930_0_110_1280_791_705x375_80_0_0_17d5f48434b69a387a124b0aad58f27c

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن قناة السويس

689

البرلمان العربي يؤكد اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه بمختلف المجالات

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير فرص التعليم والعمل للمصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم

39567Image1-1180x677_d

ضحايا واصابات بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان