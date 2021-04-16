ضحايا في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية

الوكيل الاخباري - سقط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن بيان لشرطة الولاية، أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي للمدينة.

وقالت الشرطة في بيانها إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص لكنه لم يتم التأكد من العدد الحقيقي للضحايا.



في نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقتل 10 أشخاص في 22 مارس/ آذار، في إطلاق نار في محل بقالة بولاية كولورادو.



وذكرت قناة "ndtv" المحلية، أن ما يقرب من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة يموتون كل عام في حوادث إطلاق النار، وأوضحت أن أكثر من نصف الحالات كانت هجمات انتحارية.

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