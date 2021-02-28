ضحايا في انفجار بمجمع كيميائي بالصين

الوكيل الإخباري - أكدت وكالة "شينخوا"، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب استنشاق غازات سامة، بعد انفجار الليلة الماضية، في مجمع للألياف الكيميائية في مدينة جيلين بشمال شرقي الصين.



ونقلت الوكالة الصينية، اليوم الأحد، أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى، وهم في حالة صحية مستقرة.

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ولم يتم بعد، تحديد سبب الحادث، ويجري التحقيق للكشف عن كل ملابساته.

المصدر : روسيا اليوم

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