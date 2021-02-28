الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

التربية لـ الوكيل : تقييم جديد للمدارس يؤدي الى اغلاقها فوراً والتحول للتعلم عن بُعد

وفاة عقل بلتاجي

بعد شكوى لبرنامج الوكيل ... هيئة النقل البري تؤكد الالتزام

الخصاونة يطلب من وزيرين تقديم استقالتيهما

حادث مؤلم بالرصيفة .. وفاة سائق باص روضة

الصحة توضح لبرنامج الوكيل سبب تأخير تسليم الرواتب للمتدربين

تحديد أوزان الورقة الامتحانية لطلاب التوجيهي

أسعار الذهب الأحد 28/2/2021

الأحد، 28-02-2021 09:48 ص

إصابات بحالة صحية مستقرة

ضحايا في انفجار بمجمع كيميائي بالصين

603b32924236042bb8784792
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت وكالة "شينخوا"، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب استنشاق غازات سامة، بعد انفجار الليلة الماضية، في مجمع للألياف الكيميائية في مدينة جيلين بشمال شرقي الصين.

ونقلت الوكالة الصينية، اليوم الأحد، أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى، وهم في حالة صحية مستقرة.

اضافة اعلان

ولم يتم بعد، تحديد سبب الحادث، ويجري التحقيق للكشف عن كل ملابساته.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image603abde78f9d6

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأميركية

بايدن

بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

603a8bbb42360440d0016433

وصول وزير الخارجية الكويتي إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية

603a4a264c59b75a853d7012

وفاة زوجة الرئيس المصري السابق صوفي ابو طالب

603a8c894c59b75e8735c4b1

قطر توضح حول ضوابط جديدة للسفر

iran_3

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

أخبار متعلقة
282853_11_1588076820

الصين تطلق حملة للقبض على مرتكبي جرائم الفساد الفارين للخارج

مقتل

أمريكا .. تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين

download (1)

تفاصيل جديدة وتطورات أزمة انفجار مرفأ بيروت

135110_5_1613458394

مطار أربيل الدولي يتعرض لهجوم صاروخي

8e5c25b25329a5a886caf3ec308d5503

الصين: حجب شبكة التواصل الاجتماعي 'كلابهاوس'

_109960752_8cc5ed1a-c0b4-4114-896c-11dcac619611

الصين.. قرارات جديدة تستهدف منصات الإنترنت