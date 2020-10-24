ضحايا في تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

الوكيل الإخباري - أكدت القوات البحرية الأمريكية،أن طائرة تدريب تابعة لها من طراز T-6B Texan II سقطت وتحطمت في ولاية ألاباما.



وتابعت ، في تغريدة على "تويتر"، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين كانا على متنها.



وأوضحت البحرية الأمريكية، إن "طائرة من طراز T-6B Texan II تحطمت في فولي بولاية ألاباما اليوم في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (01:00 من يوم السبت بتوقيت موسكو). لم ينج أحد من أفراد الطاقم المؤلف من شخصين".

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وقالت الشرطة في دائرة بالدوين، حيث تحطمت الطائرة، إنه لم تقع إصابات بين المدنيين. وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب.

وتجري وزارة الدفاع والبحرية الأمريكية تحقيقا، في ملابسات وأسباب الكارثة.

المصدر : روسيا اليوم

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