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الجمعة، 02-04-2021 10:10 ص

ضحايا واصابات بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة النقل في تايوان، صباح اليوم الجمعة، إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي البلاد.
وأضاف البيان أن 72 آخرين أصيبوا.

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وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق شرقي البلاد، مضيفة أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق. 

وقال البيان "الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين لا تبدو عليهم علامات الحياة".

 

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