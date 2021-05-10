الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 08:19 ص

25 شخصا أصيبوا بينهم نساء وأطفال

ضحايا وجرحى بانفجار حافلة جنوبي أفغانستان

نم
جانب من الحادث - من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت السلطات الأفغانية صباح اليوم الاثنين بمصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بتفجير استهدف حافلة ركاب جنوبي البلاد.

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وذكر غول إسلام سيال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل أن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد مضيفا أن 25 شخصا أصيبوا بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.


وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان لها إن الحافلة تم استهدافها بقنبلة زرعت على جانب الطريق، محملة حركة "طالبان" مسؤولية الحادث.


وفي حادث مماثل، لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف حافلة في منطقة بول ماتاك في إقليم بروان صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤوليين صحيين.


وقال رئيس مستشفى بروان إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، وبينهم نساء وأطفال.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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