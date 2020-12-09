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الأربعاء، 09-12-2020 10:31 ص

ألغام مضادة للأفراد والمركبات

ضحايا وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة للجيش الأفغاني

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة عمليات تابعة للجيش الأفغاني في ولاية غزني شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأكدت الوكالة ذلك نقلا عن متحدث باسم الحكومة الأفغانية .
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم الأحد الماضي، عن مصرع ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.

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وأشارت في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن "18 مسلحا لقوا حتفهم ، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والمركبات ، وتم إبطال مفعولها".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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