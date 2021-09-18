ضحايا وجرحى جراء انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أفغانية بحدوث انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، أسفرا عن وقوع 3 ضحايا وأكثر من 18 جريح.

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وقال مصدر في قوات الأمن بكابول لوكالة "نوفوستي" إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابول، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.



وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف إصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.

المصدر : روسيا اليوم

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