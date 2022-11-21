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الإثنين، 21-11-2022 07:44 ص

ضربات إيرانية جديدة تستهدف المعارضة الكردية في العراق

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الوكيل الإخباري - شنت إيران ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق المجاور، بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلنت هذه المجموعات ومسؤولون، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن "الحرس الثوري استهدف مجددا أحزابا كردية إيرانية"، من دون أن يُعطي أي حصيلة.


من جهتهما، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم "كومله" القومي الكردي الإيراني أن الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.


وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بـ"تعرض مقار 3 أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".

 

الجزيرة

 


 




 

 


 

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