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السبت، 12-12-2020 08:27 ص

تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن

ضربة جديدة لترامب.. رفض دعوى لإبطال نتائج انتخابات 4 ولايات

ترام
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - رفضت المحكمة العليا الأمريكية، دعوى قضائية، رفعها مدعي عام ولاية تكساس، كين باكستو، لإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها جو بايدن.

ووفق شبكة (رويترز)، فقد كانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تُطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وكان دونالد ترامب، يُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس، والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".

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ويوجه قرار المحكمة العليا، ضربة قوية إلى مساعي ترامب، للطعن بنتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن.

وقال ترامب تعليقاً على  القرار، لقد خذلتنا، ولم تكن لا الحكمة ولا الشجاعة.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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