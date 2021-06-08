الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

بتكوين تهوي بسبب التشدد الأمريكي والصيني‎

مناطق في عراق الأمير .. بلا صرف صحي

انخفاض أسعار النفط عالميا

في ظل شح المياه .. مواسير تالفة في عدد من المناطق

أسعار الذهب الثلاثاء 8/6/2021

متسولة تحاول تقديم رشوة لعدم ضبطها بعمان

المياه: ناقل البحرين انتهى بسبب عدم الاتفاق بين أطراف المشروع

مناشدة لتعيين جامعية متفوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ' التربية'

كوريا الشمالية تواجه أزمة إنسانية خطيرة

الزراعة تفتح باب استيراد الدواجن من الدول المسموح بها

الثلاثاء، 08-06-2021 10:14 ص

ضربة جديدة يتلقاها نتنياهو من داخل حزبه

thumbs_b_c_724b1464595252258fc95eff2f419506


الوكيل الإخباري- أعرب وزير الصحة في الأراضي المحتلة يولي إدلشتاين عن رغبته في التنافس على رئاسة حزب "الليكود"، مشيرا في محادثات مغلقة مع قياديين في الحزب إلى ضرورة "رحيل" الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو.

وذكرت مصادر إعلام صهيونية أن إدلشتاين اجتمع خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في "الليكود" بهدف الحصول على دعمهم لتحركه.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن جدعون ساعر المنافس البارز لنتنياهو في "الليكود"، انشقاقه عن الحزب، ليؤسس حزبا يمينيا جديدا أطلق عليه "الأمل الجديد". وانضم ساعر قبل أيام إلى الائتلاف الذي شكلته 8 أحزاب بهدف إقامة "حكومة التغيير" والإطاحة بحكومة نتنياهو.

اضافة اعلان

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ألمانيا

شاهد - فيضانات كبيرة في ألمانيا

93-091855-us-police_700x400

أمريكا: إلزام عناصر الشرطة بارتداء الكاميرات

60bf0b794c59b776a412717b

كوريا الشمالية تواجه أزمة إنسانية خطيرة

60bdf2224236041ae865f0f9

وزيرة التعاون الدولي المصرية تكشف عن آفاق جديدة للتعاون مع روسيا

60bf01024c59b76dbb2b97ec

الكشف عن تسجيل جديد يظهر تورط مستشار ترامب بالضغط على أوكرانيا

لقمة

البيت الأبيض: لا نتوقع نتائج ملموسة لقمّة بايدن وبوتين

أخبار متعلقة
ن

نتنياهو: ردنا سيكون قويا جدا إذا انتهكت حماس الهدنة

ت

أردوغان: نتنياهو لم ولن يكون صديقا لنا

wwww

مسؤولون أمريكيون: بايدن طالب نتنياهو بنبرة حازمة بوقف الضربات .. والأخير لم يتعهد بشىء !

رشيد

طليب: الاحتلال يستهدف الإعلام حتى لا يرى العالم مجازرهم

نت

نتنياهو يتوعد ' حماس ' بضربات قاسية