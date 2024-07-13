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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-07-2024 08:10 ص

ضغوط متزايدة على بايدن للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- أرسلت مجموعة من 24 من أعضاء الكونغرس السابقين من الحزب الديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحثه على الانسحاب من الانتخابات الرئاسية.

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وجاء في نص الرسالة: "الرئيس بايدن سيخدم البلد الذي يحبه على أكمل وجه من خلال فسح المجال لباقي الديمقراطيين للترشج للرئاسة، نطلب منه اتخاذ هذا القرار".

 

وحذرت الرسالة بايدن من أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية لن تقتصر على هزيمته وانتصار دونالد ترامب فحسب، بل يمكن أن تقوض أيضا مواقف الديمقراطيين في الكونغرس والمجالس التشريعية المحلية.

وتتزايد الضغوط على بايدن من حزبه الديمقراطي للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.

 




 

 


 

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