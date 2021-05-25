طائرات القوات الجوية اليونانية تصل إلى السعودية

الوكيل الإخباري- وصلت طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز "F16" إلى قاعدة "الملك فيصل" الجوية بالقطاع الشمالي في السعودية، للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2".



واستقبلها في هذه القاعدة قائد التمرين السعودي، ناصر بن سعيد القحطاني، حيث أن تمرين "عين الصقر 2" سينفذ خلال الشهر الحالي.

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من جانبه، أوضح اللواء الطيار، ناصر بن سعيد القحطاني، أن "التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين".



وشدد على أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية، وفق أعلى المعايير التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



