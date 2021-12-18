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السبت، 18-12-2021 02:21 م

طائرات حربية روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة دفاع بيلاروسيا، إن مجموعة من المقاتلات والقاذفات الروسية والبيلاروسية نفذت دورية مشتركة أخرى على الحدود الجوية للدولة الاتحادية.

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وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "يتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة فوق المجال الجوي لحدود الدولة الاتحادية، باستخدام القاذفات الاستراتيجية من طراز تو -22 إم 3 التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية".

وذكرت الوزارة، أن مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 س م" روسية وبيلاروسية، رافقت القاذفات خلال هذه المهمة.   


ونشرت الوزارة البيلاروسية، مقطع فيديو لهذه الدورية المشتركة.

 

روسيا اليوم

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