طائرات حربية روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة

الوكيل الإخباري-قالت وزارة دفاع بيلاروسيا، إن مجموعة من المقاتلات والقاذفات الروسية والبيلاروسية نفذت دورية مشتركة أخرى على الحدود الجوية للدولة الاتحادية.

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وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "يتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة فوق المجال الجوي لحدود الدولة الاتحادية، باستخدام القاذفات الاستراتيجية من طراز تو -22 إم 3 التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية".



وذكرت الوزارة، أن مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 س م" روسية وبيلاروسية، رافقت القاذفات خلال هذه المهمة.



ونشرت الوزارة البيلاروسية، مقطع فيديو لهذه الدورية المشتركة.



روسيا اليوم

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