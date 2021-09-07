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الثلاثاء، 07-09-2021 09:30 ص

طائرات دعم مصرية إلى السودان

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الوكيل الاخباري- كشفت مصر عن إرسالها طائرتي نقل عسكريتين إلى السودان، على متنهما مساعدات إنسانية، تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطانيات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

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وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، مقطع فيديو توضيحي لهذه العملية الإنسانية، وعلق قائلا: "استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة السودان، مصر ترسل ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوي للأشقاء السودانيين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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