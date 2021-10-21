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الخميس، 21-10-2021 08:30 ص

طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التحالف الدولي في سوريا

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الوكيل الإخباري- استهدف هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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وأكد المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكابتن بيل أوربن أن منطقة قاعدة التنف تعرضت إلى هجوم متعمد ومنسق بطائرات مسيرة ونيران غير مباشرة.


وأوضح المتحدث أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية، وأن العمل متواصل للتأكد ما إذا كان الهجوم أوقع إصابات في صفوف الشركاء، على حد تعبيره.

 

المصدر: الجزيرة

 

 

 

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