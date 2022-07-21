طائرات مسيرة مفخخة تستهدف نقاطا عسكرية تركية في العراق

الوكيل الإخباري - استهدفت طائرات مسيرة نقاطا عسكرية تابعة للجيش التركي في محافظة دهوك العراقية، ليل الأربعاء، في خضم تصاعد التوتر بين البلدين بعد مقتل 8 مدنيين في قصف تركي شمالي العراق.



ونقلت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" قولها إن "أسرابا من الطائرات المسيرة ثابتة الجناح المفخخة، استهدفت نقاط عسكرية تابعة للجيش التركي، ضمن مقتربات قاعدة بامرني بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

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وقتل 8 سياح على الأقل من بينهم طفلة ووالدتها وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف مدفعي تركي شمالي العراق، حسب مسؤولين في الحكومة الكردية العراقية ومستشفى والجيش، الأربعاء.



وضربت 4 قذائف مدفعية على الأقل منطقة برخ في مديرية زاخو بإقليم كردستان العراق، حسبما قال رئيس البلدية مشير محمد لوكالة "أسوشيتدبرس"، وكل الضحايا من المواطنين العراقيين.

سكاي نيوز