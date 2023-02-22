طائرة أوروبية صفراء تحط في مطار دمشق الدولي

الوكيل الاخباري- وصلت طائرة مساعدات قادمة من النرويج تحمل مساعدات إغاثية، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، وهي أول طائرة مساعدات تصل مباشرة من أوروبا عقب زلزال 6 فبراير.

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واستقبلت المطارات السورية أكثر من 200 طائرة مساعدات حتى يوم أمس الثلاثاء، قدمتها دول شقيقة وصديقة للسوريين، قررت الوقوف إلى جانبهم في محنتهم.



ووصلت إلى المطارات السورية الثلاثة، دمشق وحلب واللاذقية، أمس الثلاثاء، 13 طائرة من الإمارات وسلطنة عُمان وطاجيكستان وأوزباكستان وروسيا والكويت، حملت 348 طنا و780 كيلو غراما، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي وصلت إلى 205 طائرات، وذلك تزامنا مع تواصل قدوم قوافل مساعدات عبر البر من العراق وسلطنة عُمان ولبنان.



وحطت أمس 6 طائرات مساعدات إماراتية في مطار دمشق الدولي وحلب واللاذقية، كما وصلت طائرتان من طاجيكستان، وطائرة من أوزباكستان تحمل 47 طنا و550 كغ من المساعدات الغذائية.



روسيا اليوم