طائرة إثيوبية تحمل شعار "تل أبيب" تهبط في مطار بيروت

الوكيل الإخباري- أوضحت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ملابسات هبوط طائرة إثيوبية تحمل شعار "تل أبيب" في مطار بيروت الدولي فجر اليوم الخميس.

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وقالت المديرية في بيان إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية مسجلة في دولة أثيوبيا تحت الرقم ET-AXK، هبطت فجر اليوم الخميس في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت"، مبينة أنه "عند توقف الطائرة في الموقف المخصص لها على ساحة الطائرات، أفادنا جهاز أمن المطار بوجود عبارة "تل أبيب" بحجم صغير على جسم الطائرة حيث من الصعب جدا رؤيتها عن بعد".



وأفادت بأنه "بعد قيامنا باستيضاح الأمر مع الشركة الأثيوبية، أفادت بأنها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار الذي تهبط فيه الطائرة لأول مرة بعد شرائها، وهو ما حصل مع الطائرة وبأنهم لم ينتبهوا إلى ذلك الأمر قبل استقدام الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي".



وأضافت: "قمنا بالطلب إلى الشركة إزالة العبارة عن جسم الطائرة قبل السماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليا، وقامت الشركة بإزالة العبارة المذكورة، وكذلك تم الطلب إلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي شعار يتعلق بكيان العدو الإسرائيلي على طائرات الشركة قبل هبوطها في مطار بيروت".



RT