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الإثنين، 16-11-2020 04:05 م

دون إصابات بين الركاب

طائرة ركاب تصطدم بدب في ألاسكا الأمريكية

دب


الوكيل الإخباري - اصطدمت طائرة ركاب أمريكية بدب بري خلال هبوطها في ولاية ألاسكا بشمال البلاد، في حادثة نادرة من نوعها.

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وأكدت إدارة النقل في الولاية أن الحادث وقع مساء أول أمس السبت ، في مطار مدينة ياكوتات، مشيرة إلى أن موظفي المطار قاموا بتنظيم المدرج قبل 10 دقائق من هبوط الطائرة من طراز "بوينغ 737-700"، ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود حيوانات هناك.


لكن بعد دقائق معدودة، لاحظ طاقم الطائرة لدى اقترابها من الأرض دبين يعبران المدرج.


ولم يتمكن الطيارون من تفادي الاصطدام بأحد الحيوانين الذي تبين لاحقا أنه أنثى، فيما تمكن طفلها الدب الثاني، من النجاة.


وتعرض أحد محركي الطائرة لأضرار جراء الحادثة، دون وقوع إصابات بين الركاب.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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